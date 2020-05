Castellammare di Stabia. Domenica 10 maggio, in occasione della festa della mamma, i due cimiteri comunali resteranno aperti

Castellammare di Stabia. Domenica 10 maggio, in occasione della festa della mamma, i cimiteri comunali resterà aperto dalle ore 7.00 alle ore 12.00 in modo da consentire ai cittadini di portare un fiore o di recitare una preghiera sulla tomba dei propri cari che non ci sono più.

Per l’accesso al vecchio e nuovo cimitero sarà necessario rispettare le disposizioni per la sicurezza e per il distanziamento sociale. Non sarà consentito l’accesso ad un numero maggiore di 50 persone in ciascuno dei due cimiteri comunali. Chiunque si recherà al cimitero, inoltre, dovrà essere munito di mascherina e guanti e non potrà restare all’interno per un tempo superiore a 30 minuti.