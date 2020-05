Castellammare di Stabia. Dissesto idrogeologico a Monte Faito: circa 360mila euro per gli interventi di sistemazione.

Gli interventi di sistemazione idrogeologica degli alvei torrentizi e delle opere idrauliche sui versanti di Monte Faito costeranno circa 360 mila euro. L’operatore economico sarà scelto con procedura aperta attraverso il M.E.P.A. In questo modo, il comune di Castellammare di Stabia intende compiere un primo passo per risolvere finalmente il problema di dissesto idrogeologico della città in generale, del centro storico in paricolare.