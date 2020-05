Castellammare di Stabia. Il Covid-19 ferma la tradizionale processione del patrono San Catello

Castellammare di Stabia. Il Covid-19 ferma anche i Santi ed oggi per le strade cittadine non sfilerà la tradizionale processione del patrono San Catello. A ricordarlo è il sindaco Gaetano Cimmino, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: “La statua di San Catello non sfilerà oggi per le strade e le piazze di Castellammare. La processione del santo patrono non potrà svolgersi a causa delle disposizioni nazionali e delle regole da rispettare in materia di contenimento del contagio del Covid-19. Stiamo vivendo un momento storico complesso che, come ha spiegato anche il nostro vescovo Mons. Alfano, richiede senso di responsabilità e rinunce per il bene di tutta la comunità. Ma torneremo quanto prima a celebrare le nostre tradizionali ricorrenze tutti insieme nelle strade della città. Stasera parteciperò alla Santa Messa nella Concattedrale, per rivolgere al nostro santo patrono la preghiera di respingere l’ansia e l’incertezza di questo periodo delicato per tutti noi e di aiutarci a vincere insieme questa sfida”.