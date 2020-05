Castellammare di Stabia. Il capo della Polizia Franco Gabrielli nomina questore lo stabiese Raffaele Gargiulo

Castellammare di Stabia. Lo stabiese Raffaele Gargiulo è stato nominato questore dal capo della Polizia Franco Gabrielli. Il sindaco Gaetano Cimmino gli dedica un messaggio sulla sua pagina Facebook: “Complimenti al nostro concittadino Raffaele Gargiulo, nominato questore dal capo della polizia Franco Gabrielli. Il suo impegno nel corso della carriera, caratterizzata da un profondo senso dello Stato, gli è valso la meritata promozione. Gargiulo si è distinto negli anni per aver ricoperto importanti incarichi presso i commissariati di Napoli, Capri, Pompei, Castellammare, Carrara, Trento e Viareggio. Attualmente primo dirigente della Questura di Modena, Raffaele Gargiulo è un esempio per senso del dovere, competenza e professionalità per tutta la città di Castellammare, alla quale è legato da un amore viscerale per il territorio e per la Juve Stabia, di cui è tifoso da sempre. A lui rivolgo i miei migliori auguri: sono certo che continuerà a portare avanti i valori che hanno sempre contraddistinto la sua professione, nel ruolo prestigioso che andrà a ricoprire”.