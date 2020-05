Castellammare di Stabia. Busto commemorativo nel Viale degli Artisti per Italo Celoro.

Un punto di riferimento per la tradizione teatrale e culturale che è parte integrante della storia della nostra città. Italo Celoro per decenni è riuscito ad animare il dibattito culturale a Castellammare di Stabia, portando la sua arte, la sua passione per il teatro e la sua identità stabiese in giro per l’Italia intera.

Fu lui a fondare la Cooperativa di Teatro Cat, nata in un circolo artistico, frequentato da pittori, artisti e attori stabiesi. Un luogo in cui favorire lo sviluppo della cultura, delle arti, della musica e dello spettacolo e promuovere la coscienza collettiva per il recupero della moralità, dell’impegno sociale e della conoscenza del patrimonio culturale della città. A lui dobbiamo la divulgazione delle opere di Raffaele Viviani, di cui è ritenuto tra i principali interpreti al mondo, emblema di un riscatto civile e sociale che ha rappresentato da sempre un perno del suo afflato poetico.