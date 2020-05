Castellammare di Stabia. Barca alla deriva, recuperata dalla Guardia Costiera

Castellammare di Stabia. Barca alla deriva nelle acque del Golfo, recuperata dalla Guardia Costiera: si cercano eventuali dispersi. C’è il sospetto che qualcuno sia caduto in mare, quindi sono scattate subito le ricerche dei proprietari di una imbarcazione da diporto, che forse appartiene ad un uomo di Vico Equense, già rintracciato.

Oggi pomeriggio, un elicottero della Guardia di Finanza in volo tra Torre Annunziata e Castellammare ha avvistato la piccola imbarcazione alla deriva, segnalando tutto alla Sala Operativa della Capitaneria di porto stabiese. Nonostante le condizioni meteo-marine fossero particolarmente avverse con mare mosso e la velocità del vento forza 8 nodi, in aumento, gli uomini della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia coordinati dal Comandante, Capitano di fregata Ivan Savarese, hanno inviato sul posto la Motovedetta CP 858, recuperando la barca. In acqua non c’era nessuno.

Il rischio, però, è che possano esserci persone cadute a mare dal natante e quindi da soccorrere. Le chiavi di accensione del motore erano a bordo e quindi la barca è stata portata in porto per i successivi accertamenti e le verifiche del caso da parte degli inquirenti. Difficile da capire come possa essersi sganciata dal porto di Vico Equense per arrivare solo con le forti correnti fino a Torre Annunziata.

L’ipotesi principale è che le cime siano state tagliate da qualcuno per motivi sconosciuti, forse per dispetto o per un furto.

Sono in corso le indagini di polizia giudiziaria e amministrative del caso. La barca ha un adesivo “Anna” e adesso è ormeggiata presso il porto di Castellammare di Stabia, in attesa del presunto proprietario. Chiunque abbia notizie, può contattare la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia ai numeri di telefono 0818711086/77.

Fonte Il Mattino