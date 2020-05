Castellammare di Stabia. Analizzati altri 78 tamponi, nessun caso positivo in città

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino, in un post sulla sua pagina Facebook, rende noto che: «Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 78 tamponi relativi a cittadini stabiesi. E tutti hanno dato esito negativo. Castellammare di Stabia è attualmente una città a “contagi zero”. E questo risultato è il frutto del senso di responsabilità e dei sacrifici che tutti voi cittadini avete compiuto in questi mesi.

Ognuno di voi è stato essenziale nel fare la propria parte e contribuire al conseguimento di questo bel traguardo. Il virus però non è svanito nel nulla. E basta una leggerezza per vanificare di colpo tutti i sacrifici compiuti in questi mesi e tornare al punto di partenza.