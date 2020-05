Castellammare / Piano di Sorrento vicenda Cirio richiesta ordinanza arresti domiciliari per Cesaro , Pentangelo e Antonio Elefante

Castellammare di Stabia / Piano di Sorrento ( Napoli ) . Vicenda Cirio. Per il senatore Luigi Cesaro e per il deputato Antonio Pentangelo, entrambi esponenti napoletani di Forza Italia, la procura di Torre Annunziata ha inviato alla giunta per le autorizzazioni di Camera e Senato una richiesta di custodia cautelare. L’inchiesta è per corruzione e ci sono già 6 provvedimenti cautelari, tutti eseguiti. Si tratta di una vicenda che intreccia autorizzazioni amministrative e la longa manus della camorra dell’hinterland sud di Napoli. I fatti contestati risalgono al 2015. Cesaro e Pentangelo sono coinvolti in quanto all’epoca dei fatti presidenti della Provincia di Napoli.

L’inchiesta di Torre Annunziata è stralcio di quella della Direzione distrettuale antimafia sull’imprenditore Adolfo Greco, destinatario insieme ad altre cinque persone, tra imprenditori, funzionari pubblici e liberi professionisti, di un provvedimento cautelare con il beneficio dei domiciliari. Una settima persona è destinataria di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Contestati a vario titolo anche il falso ideologico e la rivelazione di segreto di ufficio. Qual è il caso? Presto detto: la riqualificazione di un’area urbana in cui insisteva un tempo la fabbrica della Cirio a Castellammare di Stabia (Napoli). Secondo l’accusa gli indagati volevano abbattere il manufatto edilizio per costruire 330 appartamenti grazie a un giro di tangenti. Un affare sul quale la camorra era pronta a mettere le mani.

I pubblici ministeri oplontini nelle carte tracciano uno scenario di patto tra politici locali e referenti dell’imprenditore Adolfo Greco per l’affare Cirio. Greco era già finito in manette a dicembre 2019 in una inchiesta della Dda di Napoli su estorsioni nell’area stabiese. Sono 17 le persone per le quali la procura di Torre Annunziata aveva chiesto la proroga delle indagini già a dicembre e adesso molte sono finite ai domiciliari.

Sei ordinanze di custodia cautelare ai domiciliare e un’ordinanza di obbligo di presentazione sono state emesse del gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta del pubblico ministero Ambrosino nell’ambito dell’inchiesta sull’area Cirio di Castellammare di Stabia.

La procura sostiene «un ramificato sistema di corruzione di esponenti politici nazionali e regionali e di pubblici ufficiali con la complicità di imprenditori». I destinatari delle misure di custodia domiciliare sono Adolfo Greco, Antonio Elefante, Maurizio Biondi, Vincenzo Campitiello, Marcelo Ciofalo e Vincenzo Colavecchia.

Inoltre la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per il senatore Luigi Cesaro e l’onorevole Antonio Pentangelo, richiesta sospesa dal gip in quanto si tratta di parlamentari per i quali sarà necessaria l’autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza. Restano indagati il capogruppo regionale del Pd, Mario Casillo, il sindacalista stabiese Gennaro Iovino e l’imprenditore Giuseppe Passarelli, «le cui condotte, sebbene ritenute sussistenti sono state qualificate quale reato di traffico di influenze per le quali non sono consentite misure cautelari».