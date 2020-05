CASTELLAMMARE: L’OPPOSIZIONE CONTRO IL SINDACO CIMMINO

Oggi incredibilmente la maggioranza consiliare di Cimmino, ha scelto di decidere da sola e procedere con l’introduzione della tassa di soggiorno nella nostra città.

Con la crisi del turismo, causata dalla pandemia, questa scelta rischia di mettere in ginocchio le aziende dell’accoglienza stabiesi. È una decisione inconcepibile. Avevamo proposto di procedere con la redazione di un regolamento, concordato con Ascom, assoalbergatori, federalberghi e Astar, attraverso un confronto di costruzione. Per poi introdurre la tassa, nel momento in cui la crisi fosse passata definitivamente. Non si capisce il motivo, ma ieri c’è stata una accelerazione in commissione bilancio, decidendo di comunicare alle associazioni di categoria, la volontà della amministrazione di andare avanti da sola, approvando il regolamento varato dalla giunta. Voteremo contro questa decisione, sia in commissione che in aula. Perché si tratta di una scelta che danneggia le imprese alberghiere e la città, in questa fase difficile.

Castellammare di Stabia li 22.05.2020

Andrea Di Martino Italia Viva – Stabia L@b

Eutalia Esposito – Partito della Città

Giovanni Nastelli – Uniti per Stabia

Tonino Scala – Leu

Francesco Nappi – Movimento 5 Stelle

Francesco Iovino – Partito Democratico.