Castellammare di Stabia. Un bambino ripulisce dalla spazzatura la spiaggia. La meravigliosa inziativa è partita proprio da un bambini di 7 anni che ieri, a Castellammare di Stabia, vedendo la spiaggia piena di spazzatura ha iniziato a ripulirla. La scena è stata immortalata dalla mamma, che ha i mostrato il proprio orgoglio e, contemporaneamente, il disappunto per lo scempio sulla pagina “Sei stabiese D.O.C se..” di facebook. Ecco le sue parole:

“Stamattina (ieri) ore 9:00, calcina, un mare cristallino e la spiaggia uno schifo grazie agli incivili di turno!

Non si poteva guardare!!

Allorché mio figlio, un bambino di appena 7 anni (molto arrabbiato e deluso) ha voluto una bustina ed “armato” di palettina ha deciso che i rifiuti andavano tolti per non inquinare il mare e così abbiamo dato la caccia a rifiuti e mozziconi di sigarette!

molti adulti dovrebbero avere il cervello ed il modo di vedere le cose di un bambino!

Io come madre da sempre sensibilizzo i miei figli alla cura dell’ambiente affinché siano civili e non diventino i zozzoni di domani!

Chi si riconosce in questo scempio SI VERGOGNI!!!“