Castellammare di Stabia. Si è svolta questa mattina la premiazione del concorso “La Cittadinanza consapevole parte da me”

Il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino attraverso un post su Facebook rende noto: «Un bel momento di condivisione e di interazione per rafforzare la sinergia con le scuole di Castellammare di Stabia e sviluppare la fantasia dei nostri studenti. Si è svolta nelle scorse ore la premiazione del concorso “La Cittadinanza consapevole parte da me”, organizzato dall’assessorato alla Pubblica Istruzione con il coinvolgimento di tutte le scuole stabiesi. Al concorso hanno preso parte tutti gli istituti scolastici, dalle materne alle superiori, con tracce e modalità differenti.

Il premio per le scuole materne ed elementari consisteva in un pacchetto contenente materiale scolastico, mentre per le scuole medie è stato previsto un assegno da 200 euro e per le superiori un assegno da 300 euro. A ritirare i premi sono stati i dirigenti scolastici, entrati in sala rigorosamente uno per volta al cospetto della giuria, presieduta dal professore Pierluigi Fiorenza e composta da svariati membri delle associazioni operanti sul territorio».