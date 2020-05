Castellammare. Barca fantasma alla deriva, proprietari cercasi

Castellammare di Stabia ( Napoli ) Nel pomeriggio di oggi, verso le ore 17, è giunta alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia una segnalazione in merito all’avvistamento di una barca alla deriva nelle acque antistanti il litorale di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata. Nello specifico un elicottero della Guardia di Finanza che in quelle ore stava sorvolando la zona notava il natante alla deriva in quel tratto di mare. Le condizioni meteo-marine erano particolarmente avverse con mare mosso e la velocità del vento forza 8 nodi, in aumento.

Gli uomini della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia coordinati dal comandante, capitano di fregata Ivan Savarese, potendo esserci il rischio di persone cadute a mare dal natante e quindi da soccorrere, hanno immediatamente inviato sul posto la motovedetta CP 858 che celermente giunta in zona individuava l’unità alla deriva, perlustrando tutto il tratto di mare adiacente al ritrovamento per verificare la possibile presenza di persone cadute in acqua con esito negativo.

Le chiavi di accensione del motore erano a bordo e quindi l’unità è stata portata in porto per i successivi accertamenti e le verifiche del caso da parte degli inquirenti. Ipotesi valida potrebbe essere che le cime dell’unità, che è un natante da diporto e quindi non iscritto nei registri tenuti dalle Autorità Marittime e di cui non si conosce il porto di ormeggio, siano state tagliate da qualcuno per motivi sconosciuti. Sono in corso le indagini di polizia giudiziaria e amministrative del caso.

L’unità che riporta a prora e a poppa il nominativo “Anna”, attualmente è all’ormeggio presso il porto di Castellammare di Stabia, con invito a contattare la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia ai numeri di telefono 0818711086/77, nel caso in cui si abbiano informazioni sul proprietario e/o sul porto dove stava ormeggiata