Caremar, pagata tratta Capri Sorrento come quella per Napoli .A quanto pare la biglietteria ha negato l’emissione del biglietto Capri-Sorrento costringendo tutti a comprarsi il biglietto per Napoli. In pratica chi da Capri doveva scendere nella tappa intermedia a Sorrento ha dovuto pagare come chi va a Napoli.. Quindi un prezzo maggioranto, come mai??