Capri. Violento litigio sull’isola azzurra, 26enne viene colpito con una bottiglia riportando diverse ferite. I Carabinieri indagano

Capri. Un violento litigio ha scosso questo pomeriggio la calma dell’isola azzurra. L’increscioso episodio si è verificato in località Tiberio ed ha visto coinvolte due persone che hanno iniziato a litigare per motivi sconosciuti. Ad un certo punto uno dei due, un 26enne di Castellammare di Stabia che si trova a Capri per lavoro, è stato colpito in modo violento con una bottiglia riportando lesioni che lo hanno costretto a rivolgersi al Pronto Soccorso dell’ospedale “Capilupi” dove i medici di turno hanno provveduto a suturare le ferite lacero-contuse riportate dal giovane. Il 26enne è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sulla vicenda i Carabinieri dell’isola hanno aperto le indagini per cercare di individuare l’aggressore e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto cercando di comprendere le cause che hanno scatenato la violenta lite.