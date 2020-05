Capri, torna a casa Alex il pappagallo: dopo l’appello del “fazendero”, trovato a San Francesco

Ritrovato a Capri Alex il pappagallo, svanito da Belvedere Cesina nei giorni scorsi. Il proprietario Alberino Ruggiero, il “fazendero” caprese, aveva lanciato un appello rivolto alla popolazione dell’isola azzurra, per ricevere supporto nelle ricerche: “Aiutate me e la mia famiglia a trovare Alex, il nostro pappagallo Ara a cui siamo legatissimi”. Le ricerche si sono subito estese all’intera isola, il variopinto volatile che presentava un anello di riconoscimento alla zampa, era scomparso nel nulla. Grazie al coinvolgimento dei capresi, che hanno risposto senza esitazione all’accorato appello del proprietario, Alex è ritornato a casa, dopo esser giunta una segnalazione alla famiglia Ruggiero che indicava la presenza del simpatico pappagallo in via San Francesco.