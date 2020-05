Capri spiagge ancora deserte, a Ischia arrivano i villeggianti . Le isole della Campania dopo il lockdown . Meno di 400 persone sono arrivate sull’isola azzurra, dove gli stabilimenti balneari resteranno probabilmente chiusi ancora qualche settimana: lo stop all’edilizia imposto durante il lockdown ha impedito gli annuali lavori di rifacimento dei lidi più gettonati del mondo. Curiosità, nelle stradine deserte, ha destato tra i capresi un gruppetto di turisti inglesi e spagnoli che hanno preferito la passeggiata fino al belvedere dei Giardini di Augusto a una sosta nelle spiagge assolate. Chiusi anche gli stabilimenti balneari a Ischia. La maggior parte dei gestori dei lidi privati sono ancora alle prese con i preparativi e non apriranno se non alla metà di giugno. Le pedane solarium sulle scogliere sono in fase di montaggio a Casamicciola e Lacco Ameno, mentre sugli arenili qualcosa si sta facendo, ma a ritmi assai blandi. Ma nonostante tutto ieri a Ischia si respirava un’aria festosa: è arrivato infatti per la prima volta dopo il lungo lockdown il primo drappello dei villeggianti, un migliaio di proprietari di seconde case che hanno animato bar, ristoranti e negozi. Un problema serio è la mancanza di altri collegamenti da Napoli e Sorrento per Capri , se si vuole ripartire bisogna incentivare, in sicurezza, la mobilità .