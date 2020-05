Capri, il sindaco Marino Lembo a Domenica In e la fase due sull’isola azzurra

Capri, Penisola sorrentina. Il programma di Domenica In del 24 maggio, con una spumeggiante Mara Venier alla conduzione, ha presentato una puntata di divertimento e spensieratezza, con momenti anche di approfondimento sull’emergenza Coronavirus.

Come si stanno riorganizzando le città per far fronte alle nuove Fasi e alle riapertura degli esercizi commerciali e all’avvicinarsi della stagione turistica estiva? E’ questo l’oggetto del dibattito che ha reso protagonisti il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il sindaco di Capri Marino Lembo, in collegamento rispettivamente da Piazza San Marco e dalla celebre piazzetta di Capri.

Intervistato da Mara Venier, il sindaco Marino Lembo ha spiegato come Capri affronterà la fase 2 e come si sta preparando alla ripartenza. Lembo ha spiegato che sono già tanti i turisti internazionali che hanno manifestato l’intenzione di tornare per visitare l’isola.