Capri. Il sindaco Lembo e l’assessore Mazzina chiedono al Porto Turistico la rimodulazione dei contratti di ormeggio per il 2020

Il Sindaco Marino Lembo e l’Assessore Paola Mazzina chiedono al Porto Turistico la rimodulazione dei contratti di ormeggio per l’anno 2020 per favorire la ripresa economica di Capri e contribuire ad incidere in maniera positiva anche sull’occupazione.

Il Sindaco di Capri, Marino Lembo e l’Assessore allo Sviluppo del Porto Turistico, Paola Mazzina hanno incontrato nei giorni scorsi il Presidente del Porto Turistico, Raffaele Ruggiero per discutere, alla presenza del Vicesindaco Ciro Lembo e del membro del CdA del PT Costanzo Porta, della necessità che, nei rinnovi dei contratti per i posti barca all’interno del Porto Turistico, ci si allinei alle scelte dall’Amministrazione Comunale di adottare serie misure non solo a sostegno delle famiglie ma anche delle aziende capresi.

A tal fine, nel ritornare sull’iniziativa intrapresa dal Direttore del Porto Turistico con nota prot. 58/20 del 6 maggio 2020, in quanto ritenuta non in linea con gli indirizzi di questa Amministrazione Comunale e nel chiedere un rinvio della scadenza dei pagamenti al 30 maggio p.v., si è stabilito: