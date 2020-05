Capri. Sciopero ATC. Le Amministrazioni: “taxi gratuiti per garantire i collegamenti”.

A seguito della vertenza in atto nell’ambito ATC di Capri, potrebbero registrarsi cancellazioni o diminuzioni di corse degli autobus nella mattinata di domani. Per sopperire a tale disagio, i sindaci di Capri e Anacapri hanno fatto richiesta ai concessionari di taxi dell’isola di dedicare autovetture gratuitamente, per i collegamenti tra Marina Grande con Capri e Anacapri e Capri con Anacapri e Marina Piccola e viceversa. Tale richiesta è stata accolta e le Amministrazioni hanno specifcato che “tutto ciò si ritiene necessario per evitare assembramenti ed altre problematiche che non garantirebbero il rispetto delle attuali normative anti-covid”.