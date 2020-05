Capri nido gabbiano ai Faraglioni, la foto fa il giro del web

Capri ( Napoli ) Su un letto di fiori colorati, con vista privilegiata sui Faraglioni. Deve avere un certo senso estetico, penseranno in molti indulgendo a una visione antropomorfa degli animali, il gabbiano reale che ha preparato un nido e deposto le uova sullo scoglio delle sirene, a Capri, approfittando del lockdown e dell’inattività dello stabilimento balneare che di solito occupa l’area.

Il nido più bello d’Italia, come qualcuno l’ha già ribattezzato, si candida a icona della natura che si riprende i suoi spazi, rivelandosi attraverso alcune foto di Costantino Esposito, che rilancia l’appello dell’associazione isolana animalista “I migliori amici”: “Siamo uscendo dal limbo nel quale siamo ormai da tante settimane. Periodo in cui abbiamo apprezzato i colori della natura, ammirato animali che mai avevamo visti girovagare felici e spensierati al posto nostro. Ecco, proprio a loro è rivolto il nostro appello sensibile: Riaprendo case di vacanza, cantieri, ricominciando a fare passeggiate, potremo assistere a situazioni di pericolo e vi chiediamo di comportarvi con lo stesso entusiasmo che accompagnava le vostre esclamazioni e commenti durante la quarantena. Potreste trovare nidi con cuccioli, animali che hanno temporaneamente occupato zone di vostra proprietà. Non scacciateli e non disturbateli, se possono andranno via da soli, quando i cuccioli saranno abbastanza adulti da lasciare il nido/tana. Se avete difficoltà ad agire, contate sull’aiuto di noi volontari. Restiamo fiduciosi – continua l’appello dell’associazione – di vedere sempre nei vostri occhi, lo stesso stupore che solo la natura e gli animali possono regalare”. Come per un nido con vista sui Faraglioni, per esempio.

di PASQUALE RAICALDO Repubblica