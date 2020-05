Capri per la ripartenza: il servizio della prima tv tedesca Ard. Martedì 19 Maggio 2020 su ARD prima TV tedesca, è andato in onda il servizio completo dal titolo “Italien: Urlaubsinsel Capri kämpft um Touristen” (“Italia: Capri, l’isola delle vacanze, lotta per i turisti”), programma NDR, a cura delle giornaliste Ellen Trapp e Stefanie Sonnentag che parla di Capri al tempo del Coronavirus. Il servizio parla proprio di Capri, da Ersilia e Giovanna Buonocore dell’omonima gelateria a Massimiliano Staiano titolare con la famiglia dell’azienda di trasporti di una azienda di trasporti, e della dua voglia di ripartenza dopo il forzato lockdown.

Qui il servizio.