La crisi del turismo, il settore economico più colpito dalle misure contro il coronavirus Covid-19, di cui abbiamo parlato questa sera su Positanonews TG con alcuni protagonisti del settore come Mauro Di Mairo chiavi d’oro, operatori e la giornalista Giuslia Asprino, questa sera ha visto protagonisti operatori di tre gemme della Campania, Capri e Ischia in provincia di Napoli, e Positano in provincia di Salerno. Carlo e Vito Cinque sono diventati veri e propri testimonial della perla della Costiera amalfitana visti i loro interventi propositivi . Situazione tragica a Ischia, difficile a Capri e Positano. Dal San Pietro l’intenzione di riaprire , anche affittando meno camere, e senza aumentare i prezzi, senza licenziare nessuno. Bruno Vespa ha poi intervistato il leader della Lega Salvini e poi continuato fino a tarda notte, del resto della trasmissione ne parleremo sulle pagine nazionali di Positanonews , intanto si parla ancora, ma non si sono ancora adottati i protocolli. Come e con chi aprire, questo è il problema…