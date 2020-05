Capri, Francesco Di Meglio è il nuovo presidente delle Piccole Medie Imprese Italia: si occuperà delle isole Campane

L’Associazione Pmi Imprese Italia rafforza la sua presenza sulle Isole di Ischia, Capri e Procida. E’ stato infatti nominanto presidente del comparto Francesco di Meglio, che si occuperà delle attività sulle isole campane. Un periodo sicuramente non facile per le piccole e medie imprese, soprattutto nel settore turistico, stanno soffrendo i danni per l’emergenza Covid.

L’associazione dovrà rimboccarsi le maniche per dare il supporto necessario per non fare chiudere definitivamente le strutture ricettive e tutte le attività annesse come Bar, Ristoranti, Taxi, pubblici esercizi di vendita al dettaglio e altre tipologie di servizi, fondamentali per il turismo. Il supporto immediato di Pmi va dalla finanza agevolata, alla finanza bancaria controgarantita, passando dalle consulenze Tributarie, passando per il supporto tecnico ed amministrativo giornaliero.