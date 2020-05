Capri. In fase di ultimazione i lavori di segnaletica orizzontale per il distanziamento sociale

IN FASE DI ULTIMAZIONE I LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER IL DISTANZIAMENTO SOCIALE.

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, attraverso il Sindaco Marino Lembo, il Consigliere Delegato Bruno D’Orazi e il Responsabile Mario Cacciapuoti, sta ultimando i lavori sul territorio che dovranno garantire gli standard di sicurezza per la ripartenza, nella cosiddetta “Fase 2”. Come prima operazione, sono in fase di ultimazione i dovuti accorgimenti per tenere il corretto distanziamento sociale, attraverso un’idonea segnaletica orizzontale, nell’area portuale di Marina Grande, zona di primo impatto per arrivi e partenze, nei pressi delle biglietterie dei servizi di trasporto marittimo e terrestre nonchè dei terminal dei servizi pubblici locali per poi proseguire nelle zone limitrofe. Sono stati, inoltre, preventivati interventi in altri luoghi d’interesse, dove si potrà verificare concentrazione di persone, come inizio, i Giardini di Augusto. Essenziale è ribadire che Il rispetto del distanziamento sociale insieme al corretto utilizzo dei dispositivi individuali di protezione, rappresentano la principale misura di contenimento per affrontare nel migliore dei modi la seconda fase dell’emergenza coronavirus e far ripartire, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, il comparto turistico dell’isola.