Capri. Esce dal coma ragazzo di Anacapri dopo incidente con la bici

Stanno lentamente migliorando le condizioni di salute di Vincenzo, il ragazzo di 20 anni di Anacapri che l’11 maggio scorso rimase gravemente ferito in un incidente stradale. Con la bicicletta finì contro un autobus, lungo la via Provinciale Capri/Anacapri. Politraumatizzato, il giovane dopo le prime cure al pronto soccorso del Capilupi fu trasferito in gravissime condizioni in elicottero a Napoli al trauma center dell’ospedale Cardarelli. Dopo numerosi giorni di coma, il ragazzo si è risvegliato e ha ripreso conoscenza. Continua, tuttavia, a restare costantemente sotto osservazione.

Fonte caprinews.it