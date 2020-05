Capri. Il duro post di Silvio Staiano: “Trasporti interni e trasporti marittimi, i sindaci prendano una posizione chiara”

Capri. Pubblichiamo il posti di Silvio Staiano, patron di Capri Watch, che solleva la problematica dei trasporti interni e marittimi sull’isola azzurra. Ecco le sue parole:

“Trasporti interni e trasporti marittimi: Siamo ad un bivio! I sindaci Marino Lembo e Alessandro Scoppa smettano di mantenere le loro posizioni nell’equivoco e prendano una posizione chiara e netta: sono o non sono dalla parte degli utenti e dei cittadini?

Non è accettabile, non è possibile, non è decente che L’ATC (Bus Pubblici dell’Isola) possa terminare tutte le corse per Anacapri, Marina Grande e Marina Piccola già alle 20 di sera e le Compagnie marittime, da mesi, ad effettuino l’ultima corsa da Sorrento alle 13.50 e l’ultimo aliscafo da Napoli alle ore 16! E’ il momento di dire BASTA! E’ il momento che l’intera popolazione pretenda ed ottenga risposte, in primis, e successivamente veda affermati i propri diritti alla mobilità. Lo indica la Costituzione!