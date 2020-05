Capri. Sei corse in più per la funicolare, ecco gli orari. Nuovo orario per la funicolare di Capri: da domani 20 maggio saranno implementate le corse di collegamento tra la Piazzetta ed il Porto e viceversa in concomitanza con gli orari dei collegamenti marittimi che aumenterà gli arrivi e partenze di traghetti ed aliscafi da Capri, Napoli e Sorrento. Sono state inserite altre sei corse rispetto all’orario precedente: la prima partenza inizia alle 6.35 e l’ultima partenza è stata fissata alle 19.30.