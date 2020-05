Durante il nostro consueto appuntamento in diretta, abbiamo avuto il piacere di scambiare due parole con Felice Spinella, giornalista e opinionista di Capri. Viste le similitudini con l’isola e alcuni Comuni della Costiera Amalfitana, abbiamo provato a chiedergli cosa ci si aspetta per questo inizio di ripresa dopo il lockdown.

“Ho fatto un giro per via Camerelle e ho potuto notare che i negozi stanno completando i lavori che non hanno potuto completare negli scorsi mesi. Ripartiamo con due mesi di ritardo, è impensabile che si possano fare gli stessi numeri come persone e come dato economico, però ho notato tra i miei concittadini e tra i grandi brand che tutti credono di più in Capri – ha dichiarato Felice – I grandi brand hanno ancora fiducia nel prodotto Capri, ci sono comunque grandi segnali.

Il Cesare Augusto, per esempio, ha annunciato la riapertura il primo luglio. Una notizia che fa molto piacere, questo significa anche occupazione. Per fortuna, anche il Comune si sta facendo carico di tanti problemi, ed è una cosa positiva.

Il Coronavirus nella sua tragicità ha risolto però alcune problematiche, mi riferisco alla rivalità tra Capri e Anacapri, rivalità che esiste soltanto a causa dei politici. Negli ultimi dieci giorni si sta riuscendo a camminare insieme.

Una buona notizia è il fatto che il ristorante “Da Paolino” voglia aprire anche a novembre e dicembre”.