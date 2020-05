Capri/Anacapri, grave incidente tra bici elettrica e autobus: ventenne trasferito in elisoccorso

Capri/Anacapri. Questa mattina un grave incidente si è consumato sulla via Provinciale che collega Capri ad Anacapri. Un ventenne in sella ad una bici elettrica ha impattato violentemente contro un autobus di trasporto pubblico in servizio. Giunte sul posto le forze dell’ordine, che ora cercano di ricostruire la vicenda per attribuire eventuali colpe.

Immediato il soccorso dai sanitari del 118 che hanno trasportato il ventenne all’ospedale Capilupi di Capri. Dopo aver constatato la gravità delle condizioni in cui versava il ragazzo, i medici del nosocomio caprese hanno deciso di trasferirlo con immediata urgenza in eliambulanza al centro traumatologico di Napoli.