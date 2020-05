Capri/Anacapri, arrivano segnali di ripresa da aliscafi, ristoranti e seggiovia in funzione

Riparte con la seggiovia l’estate turistica anacaprese: i 156 sediolini che in 68 anni di storia hanno accolto vip e personaggi blasonati, ma soprattutto migliaia di turisti incantati dal panorama mozzafiato che si gode dal monte Solaro, hanno ripreso a girare, simbolicamente rimettendo in moto il meccanismo che attende la ripresa della libera circolazione delle persone dentro e fuori la Campania. Da ieri anche le compagnie marittime hanno dato un segnale di riscossa, aumentando il numero delle corse: ben sette al giorno in andata e altrettante al ritorno per aliscafi, jet e catamarani. Questo quanto riportato da Anna Maria Boniello per Il Mattino.

Implementate anche le corse delle navi Caremar sulle rotte per Sorrento e per Napoli: in particolare dal capoluogo l’ultimo collegamento è stato posticipato alle 18.30 per consentire nel fine settimana di arrivare anche il venerdì sera. E sabato riaprirà il salotto del mondo: primo a mettere i suoi tavolini in piazzetta sarà il Bar Tiberio, che ha programmato per questo fine settimana la sua riapertura estiva. Mentre il Gatto Bianco sarà il primo albergo nel centro storico a riaprire le porte per l’estate 2020: l’appuntamento è per il weekend del 12 giugno, quando si spera che davvero potranno cominciare ad arrivare clienti da tutta l’Italia e dai Paesi indenni dal virus. Tutta l’isola freme dal desiderio di ricominciare a vivere, di rilanciare la propria immagine di luogo magico, ricco di attrazioni ambientali e culturali oltre che mondane. Il risveglio è lento ma costante, dopo una pausa mai così lunga dopo il periodo invernale: da qualche giorno hanno riaperto le loro cucine i ristoranti più alla moda, mentre in molte botteghe di via Camerelle e delle altre strade delle griffe si stanno completando i lavori di restyling. Si studiano soluzioni di marketing, come quelle proposte dallo stesso Gatto Bianco che offre a chi soggiorna per almeno tre notti cene a lume di candela, gite in gozzo e trattamenti in beauty farm, ma anche uno sconto sui prezzi di listino a chi ritornerà nel 2021. Il Comune è al lavoro per riaprire in sicurezza le spiagge pubbliche; gli stabilimenti privati annunceranno la riapertura nel mese di giugno.