Capri. Amarezza e sconforto per i volontari: “Ecco in che condizioni abbiamo trovato Parco Astarita dopo le visite dal 4 maggio”. Ecco quanto scritto dai volontari di Capri è anche mia sulla pagina Facebook:

Dopo due mesi di assenza da Parco Astarita siamo ritornati per contribuire a restituire il Parco nella disponibilità dei cittadini e dei tanti turisti, che speriamo, arriveranno.

Sono stati due mesi duri per tutti noi alla fine dei quali ora intravediamo una piccola luce per uscire dal tunnel del virus Covid19.

In considerazione di ciò, d’accordo con l’amministrazione della Città di Capri, abbiamo pensato che ricominciare la nostra opera di volontariato dal Parco Astarita e “prepararlo” alla riapertura, fosse una cosa buona e utile in prospettiva di una stagione turistica molto complicata.

La nostra Associazione è da sempre abituata alla vista di rifiuti sparsi e gettati nelle zone dove abbiamo operato, ma questa volta l’amarezza e lo sconforto hanno sopraffatto la nostra grande determinazione e volontà quando abbiamo scoperto in quali condizioni il Parco è stato lasciato dai nostri concittadini in visita nei giorni dal 4 maggio ad oggi, peraltro scavalcando il muro di cinta essendo il Parco chiuso.

In aggiunta a ciò abbiamo riscontrato anche che ci è stata derubata una motosega dal piccolo deposito e per la quale sarà presentata denuncia.

Amarezza, dispiacere e sconforto pensare che questo paradiso in terra abbia subito un abuso, un oltraggio e una offesa tale solo perché possiamo considerarlo come una cosa che ci appartiene e mai pensare che distruggerlo e inquinarlo significa distruggere se stessi.

Le foto pubblicate parlano da sole. Vi lasciamo alle parole di un grande presidente americano, T. Roosevelt per riflettere.

“Questa è la vostra terra. Amate queste meraviglie naturali, custodite le risorse naturali, custodite la storia di questo patrimonio sacro. Per i vostri figli e i figli dei vostri figli”

Domenica prossima saremo di nuovo a Parco Astarita, vi aspettiamo!