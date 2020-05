Capri. Agli sbarchi la Polizia ferma un uomo dello Sri Lanka risultato irregolare, iniziate le pratiche di espulsione dal territorio italiano

Capri. Gli agenti di Polizia del locale commissariato oggi a Marina Grande, durante un regolare servizio di controllo degli sbarchi, hanno fermato un uomo originario dello Sri Lanka e dal controllo dei documenti è stato appurato che l’extracomunitario non era in regola con i permessi di soggiorno in Italia. L’uomo è stato quindi identificato e poi condotto presso l’ufficio immigrazione della Questura di Napoli dove si è iniziata la procedura per la sua espulsione dal territorio italiano.