Cani abbandonati a Tordigliano , sospetti su maltrattamenti. Gli ambientalisti denunciano, ma nessuno interviene . La denuncia è partita da Peppe Coppola Photo 105, più che altro una segnalazione sul social network facebook nelle sue perlustrazioni per Radio Emergency da Piano di Sorrento a Vico Equense e Positano . La vicenda pare sia già nota ai più, alcuni ambientalisti e animalisti hanno fatto subito la denuncia, ma i NOE e le autorità non sono ancora intervenuti, almeno non nell’immediato, probabilmente per gli impegni dovuti dal contenimento per le misure anti coronavirus covid-19. Anche il WWF Terre del Tirreno, con il Presidente Claudio d’Esposito, si è attivato . Nel mentre qualcuno potrebbe far sparire i cani.