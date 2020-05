Campus UNISA, ripresa graduale: il 4 maggio riapertura dei laboratori

Sarà graduale la ripartenza per la “Fase 2” anche all’Università di Salerno. Prescrizioni molto restrittive e grandi misure di sicurezza – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – sono contemplate nel nuovo decreto del rettore Vincenzo Loia, in vigore da lunedì 4 maggio. Riaprono i laboratori di ricerca, ma i due campus resteranno off limits per gli studenti,: lezioni, esami di profitto e sedute di laurea continueranno nella formula a distanza, attraverso piattaforme informatiche.