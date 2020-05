Campania. Stanziati 7 milioni per la ricerca contro il Coronavirus. La Campania ha stanziato 7 milioni di euro di sostegno alla ricerca scientifica, per la cura e per il vaccino contro il Coronavirus. A dichiararlo è stato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in prima persona, il quale ha anche presentato con orgoglio il primo ventilatore polmonare prodotto in Campania. “Un grande sforzo di cui essere orgogliosi”, ha detto al riguardo il Governatore, soprattutto considerando la loro mancanza durante la prima fase dell’emergenza.