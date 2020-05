Campania. Prolungato l’orario di apertura dei bar fino all’1, vietata vendita di alcolici da asporto dopo le 22. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nella diretta Facebook di questo pomeriggio di venerdì 29 maggio, ha parlato anche dell’ultima ordinanza che riguarda gli orari di chiusura dei bar e della vendita di alcolici.

“Abbiamo deciso di prolungare l’orario di chiusura dei bar fino all’1 di notte ma la vendita di alcolici sarà vietata alle 10 di sera fuori dai locali. Si potrà stare seduti all’interno dei bar ma non sarà consentita la vendita per asporto di alcolici. Ci si potrà servire al banco rispettando le norme di sicurezza. Vorrei rivolgere un saluto affettuoso ai ragazzi e alle ragazze che escono di sera per fare la movida. Il 90% sono bravi ragazzi che si incontrano solo per vivere in allegria, il problema non sono loro. Noi lavoriamo per tutelare questi ragazzi. Il problema non sono il 90% dei gestori di bar e pub che sono persone perbene. Il nostro problema è fare in modo che il 10% di quegli irresponsabili creino problemi per la movida e per la vendita di superalcolici. Vogliamo che riparta la movida ma niente cafoneria, niente violenza, niente baby gang. Non è impossibile e stiamo lavorando per garantirvi serate in tranquillità”.