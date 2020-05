Campania. Durante l’emergenza Coronavirus è aumentata la paura di recarsi in ospedale, aumentano i morti per infarto

In Campania l’emergenza Coronavirus ha portato con sé anche un’altra triste conseguenza. Per la paura dei ricoveri in ospedale con il rischio di contrarre il virus in tanti hanno sottovalutato le malattie cardiovascolari e sono, conseguentemente, aumentate le morti per infarto. Secondo i dati si è registrato un decremento del 60% dei ricoveri ed i decessi per infarto sono triplicati.

I medici invitano le persone a non temere di recarsi in ospedale per controlli e cure, soprattutto in caso di sintomi che possano far pensare ad un infarto in corso o ad un problema cardiovascolare. In Campania i nuovi casi di Covid-19 sono diminuiti ed anche i positivi che necessitano di ricovero sono sempre di meno.

Ne consegue che il rischio di contrarre il Coronavirus recandosi presso una struttura ospedaliere è bassissimo, quasi nullo. Anche considerando che i reparti Covid sono separati dal resto delle Unità Operative e le misure di sicurezza negli ospedali sono elevate. Quindi, in caso di sintomi sospetti a livello cardiovascolare, è necessario recarsi presso il più vicino ospedale per sottoporsi alle cure del caso.