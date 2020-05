Campania. De Luca in diretta: “Vedo troppa gente tranquilla, io sono ancora preoccupato”.

Come oramai consueto il venerdì pomeriggio, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha rinnovato l’appuntamento con la diretta sulla sua pagina Facebook, in cui si fa il punto della situazione sui contagi e sulle iniziative che si stanno mettendo in campo per il sostegno ai cittadini ed il rilancio economico in seguito alla crisi derivata dal Coronavirus.

Per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni, il Governatore ha detto: “Quando abbiamo parlato della mobilità tra le diverse regioni, almeno per quanto riguarda la Campania, abbiamo fatto riferimento ad un numero preciso qual è il numero di persone contagiata in un territorio o in un altro. E’ del tutto ragionevole pensare che se in un territorio abbiamo ancora un numero alto di contagiati, questo territorio deve avere delle limitazioni per quanto riguarda la mobilità. Quindi un problema molto semplice e di merito. Non c’entra il rapporto nord-sud. Ad oggi non abbiamo ancora dal Governo una definizione di un criterio semplice, indiscutibile che consenta di attivare la mobilità interregionale. Ci auguriamo che il Governo nazionale faccia delle scelte ragionevoli. Sempre con l’obiettivo di bloccare i focolai di contagio in tutta Italia. Per quanto ci riguarda cercheremo di evitare la diffusione del contagio. Io sono tra quelli che continua ad avere preoccupazione. Vedo troppa gente in giro”.

“Ancora oggi non abbiamo criteri dal governo per poter attivare una mobilità interregionale. Ci auguriamo che il governo faccia scelte ragionevoli volte a evitare il moltiplicarsi del contagio. Noi in Campania eviteremo contagi e focolai. Io sono preoccupato, vedo troppa gente tranquilla, il problema dell’epidemia è stato rimosso, io sono ancora preoccupato”, ha detto.

Sulle elezioni regionali 2020, De Luca parla di irresponsabilità: “La data la decidono le Regioni. Premesso questo, è ridicolo che non si voti a fine luglio ma in autunno, visto che ormai abbiamo aperto tutto. Chi non vuole andare a votare sono le forze d’opposizione. In autunno come si fa ad immaginare le scuole e le elezioni insieme? Per la riapertura delle scuole si dovrà fare un lavoro incredibile, distanziare, sanificare, cambiare le classi. Noi vogliamo fare i tamponi ai professori e al personale non docente. Se si vota avremo un anno scolastico che inizia ad ottobre. È da irresponsabili”.

Sugli assistenti civici previsti da Palazzo Chigi: “Cosa possono fare questi 60mila assistenti civici? Niente. Ci è stato risposto che possono fare moral suasion. Cioè gli esercizi spirituali. Vedremo 60mila persone andare in giro col saio dicendo Pentiti, è colpa tua. Si sono formarti alla scuola del niente e saranno chiamati a fare il Nulla”.