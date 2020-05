Campania. De Luca in diretta: “Saremo un modello nazionale, il nostro obiettivo è riaprire con responsabilità”. Anche questo pomeriggio dell’8 maggio, come ogni venerdì, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha tenuto una diretta in cui ha fatto il punto della situazione sugli ultimi importanti aggiornamenti del Coronavirus e della Fase 2 ormai in atto.

«La Campania sarà un modello nazionale, chi oggi grida alla riapertura di tutto e subito se ne assuma la responsabilità. Il nostro obiettivo è quello di aprire ma con responsabilità, senza dover richiudere tutto dopo sette giorni. L’obiettivo è mettere in campo tutto quello che è ragionevole poter fare ora affinché le progressive aperture siano il più possibile definitive, ed evitare con senso di responsabilità di tutti, di essere costretti poi a ulteriori chiusure, che sarebbero ancora più drammatiche», ha detto De Luca. «La riunione con le associazioni e i rappresentanti dei ristoratori, esercenti bar e pasticcerie, organizzatori di eventi, rientra nel programma di iniziative di ascolto in vista della Fase 2. Abbiamo illustrato l’attuale quadro generale sul piano sanitario, sottolineando l’importanza di giungere in maniera condivisa all’avvio della Fase 2. Massima collaborazione e saranno importanti e decisive tutte le proposte che arrivano dal comparto.La Regione terrà conto delle diverse articolazioni delle criticità, delle diversità dell’offerta di servizi e delle peculiarità del turismo e dell’accoglienza che rappresentano un settore determinante per il rilancio della nostra economia. Il protocollo per gli esercenti e i ristoratori sarà quindi il più possibile semplificato e terrà conto delle richieste emerse nella riunione. Anche per gli eventi, come i matrimoni, l’Unità di Crisi lavorerà a uno specifico disciplinare. Stiamo aspettando il protocollo ufficiale, dobbiamo avere tante risposte sul distanziamento tra i tavoli, ai tavoli, sulle sanificazioni dei bagni. Avere un ristorante serio vuol dire sapere come lavorare».