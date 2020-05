Campania. De Luca: “Blocco da altre regioni per tutto il mese di maggio”.

Anche oggi, come ormai ogni venerdì, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la settimanale diretta Facebook, ha fatto il punto sulla Fase 2, sulla situazione dei contagi e sulle decisioni in vista della ripresa di lunedì 18 maggio.

“Perché abbiamo fissato questa data al 18 e non al 10 o al 20 maggio? Perché ci è stato detto che i tempi di incubazione del Coronavirus sono di 2 settimane e così potevamo capire se c’erano nuovi focolai. Era un ragionamento semplice, razionale, comprensibile. Questa data però insieme al suo ragionamento è scomparso. Si sta ragionando come de non ci fosse più l’epidemia. C’è un crollo politico e psicologico che va dalle istituzioni ai cittadini. Forse era inevitabile? Forse no. Gli elementi di confusione avranno fatto crescere il disagio?”, ha detto.

“Riaprire tutto ma per sempre, quindi non farlo prima per poi richiudere dopo pochi giorni”, questa la linea della Campania. Per questo motivo, la Regione annuncia che manterrà il blocco del trasferimento da altre regioni per tutto il mese di maggio.