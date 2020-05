Campania. De Luca: “Blocco da altre regioni per tutto il mese di maggio, vogliamo aprire tutto ma per sempre”.

Anche oggi, come ormai ogni venerdì, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la settimanale diretta Facebook, ha fatto il punto sulla Fase 2, sulla situazione dei contagi e sulle decisioni in vista della ripresa di lunedì 18 maggio.

“Perché abbiamo fissato questa data al 18 e non al 10 o al 20 maggio? Perché ci è stato detto che i tempi di incubazione del Coronavirus sono di 2 settimane e così potevamo capire se c’erano nuovi focolai. Era un ragionamento semplice, razionale, comprensibile. Questa data però insieme al suo ragionamento è scomparso. Si sta ragionando come de non ci fosse più l’epidemia. C’è un crollo politico e psicologico che va dalle istituzioni ai cittadini. Forse era inevitabile? Forse no. Gli elementi di confusione avranno fatto crescere il disagio?”, ha detto.

“Riaprire tutto ma per sempre, quindi non farlo prima per poi richiudere dopo pochi giorni”, questa la linea della Campania. Per questo motivo, la Regione annuncia che manterrà il blocco del trasferimento da altre regioni per tutto il mese di maggio.

Inoltre, ha sottolineato come in Campania in realtà nessuno sia preparato ad aprire, per la mancanza di linee guida. Per questo motivo, “la Regione Campania prenderà misure diverse per quanto riguarda la ristorazione e le attività balneari, per dare ai ristoratori il tempo per prepararsi ritengo che sia necessario aprire tutto giovedì e non lunedì, perché lunedì non ci sarà neanche il tempo per fare la sanificazione dei locali, per prepararsi per misure più aperte che la Regione vuole adottare. Se dovessimo aprire lunedì con le attuali linee guida, il 70% dei ristoranti non aprirebbe. La Regione vuole aprire il 90% ristoranti, aprire tutto, maper arrivare a questo risultato dobbiamo approvare misure diverse come Regione che siano meno restrittive. Vogliamo puntare ad avere una distanza di un metro tra i clienti, ma per averlo stiamo elaborando un protocollo di sicurezza che prevede la collocazione di pannelli protettivi tra un tavolo e l’altro, di plexiglass, di vetro o di plastica lavabile, l’importante è che non sia materiale poroso”.

Per quanto riguarda, infine, la fascia costiera della Campania, in modo particolare la nostra penisola sorrentina e la costiera amalfitana, stanno “pensando a delle iniziative per Ravello da fare con le nuove tecnologie”, probabilmente una “manifestazione con la Abbagnato, per ricordare la venuta di Wagner a Ravello”.