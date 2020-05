Campania: bilancio in rosso nella ripresa, ma estetisti e parrucchieri raddoppiano gli incassi

Il bilancio è totalmente in rosso, dopo i primi dieci giorni di ripartenza delle attività commerciali dopo il lungo periodo di lockdown. Secondo un’analisi realizzata dalla Confesercenti Campania – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – si è registrato un autentico tracollo degli affari nei settori dell’abbigliamento, grande ristorazione, oltre che nel comparto alberghiero ed extralberghiero. A Napoli, come in tutto il resto della regione, a giovare delle aperture sono le categorie legate al settore della cura della persona. Parrucchieri, barbieri ed estetisti sono stati letteralmente presi d’assalto registrando incassi, in alcuni casi, vicini al 100 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.