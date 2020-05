CAMPANIA, ANAS: RIPRESI I LAVORI DI MANUTENZIONE SUL VIADOTTO ‘VALLONE CASTELLO’ SULLA STATALE 90 “DELLE PUGLIE”, AD ARIANO IRPINO (AV)

le attività vengono eseguite al di sotto dell’impalcato, senza quindi causare alcun disagio alla circolazione

Riavviato oggi l’intervento di manutenzione sul viadotto ‘Vallone Castello’ situato in corrispondenza del km 24,000 della strada statale 90 “delle Puglie”, ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

Sotto la Direzione Lavori di Anas, i lavori – interrotti nel mese di marzo – sono ripresi a seguito dell’adeguamento da parte del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese aggiudicatario dell’appalto (ovvero la Tevia Srl-Consorzio Costruendo Srl con sede in Vermezzo di Zelo (MI)) alle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19.

L’intervento riguarda, in particolare, il rifacimento della soletta dell’impalcato, il ripristino corticale delle pile del viadotto ed il rafforzamento di alcune travi della struttura.

I lavori sul viadotto ‘Vallone Castello’ rientrano nell’ambito di un Accordo Quadro triennale – per un investimento complessivo di quasi 3 milioni di euro – per l’esecuzione della manutenzione su alcuni viadotti di competenza Anas in Campania, tra i quali il viadotto ‘Mele’, sul Raccordo Autostradale 9 “di Benevento”, già conclusi.

L’ultimazione delle attività – che comunque vengono eseguite al di sotto dell’impalcato, senza quindi causare alcun disagio alla circolazione – e è prevista entro il prossimo mese d’agosto.