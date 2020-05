Campania, Anas. Proseguono gli interventi di manutenzione lungo la SS372 “Telesina”, tra Benevento e Caserta

CAMPANIA, ANAS: PROSEGUONO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA LUNGO LA SS372 “TELESINA”, TRA LE PROVINCE DI BENEVENTO E CASERTA

interventi di sostituzione e integrazione della segnaletica verticale;

oltre 2 milioni e 300 mila euro l’investimento complessivo per le statali 7/bis “di Terra di Lavoro” e 7 Quater “Domitiana”

Proseguono i lavori di Anas di manutenzione programmata lungo la strada statale 372 “Telesina”, già interessata, in alcuni tratti, da lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza; in particolare, avanzano i lavori di rifacimento della segnaletica verticale, tra le province di Benevento e Caserta.

Nel dettaglio, l’intervento – già completato per oltre il 60% – riguarda la sostituzione e l’integrazione della segnaletica verticale e complementare lungo l’intero tracciato della statale 372, svincoli compresi.

Il lavoro rientra nell’ambito di un intervento più ampio di sostituzione della segnaletica verticale – per un investimento complessivo di oltre 2 milioni e 300 mila euro – che riguarda anche alcuni tratti delle strade statali 7/bis “di Terra di Lavoro” e 7 Quater “Domitiana”, che saranno interessate successivamente, tra le province di Napoli e Caserta.

In funzione dell’avanzamento delle attività sono attivi restringimenti della carreggiata oppure sensi unici alternati; l’ultimazione dell’intervento è prevista entro la fine del mese di ottobre.

Durante l’esecuzione dei lavori, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese CMS Srl – KIKAI Srl con sede in Ospedaletto d’Apinolo (AV) adotta tutte le misure di sicurezza imposte in materia di cantieri stradali per il contenimento del contagio da Covid-19.