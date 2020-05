Napoli . Campania allo studio deroghe per i protocolli serveri per far riaprire parrucchieri e ristoranti Il governatore della Campania Vincenzo De Luca e l’assessore alle Attività produttive Antonio Marchiello stanno valutano la possibilità di trovare delle soluzioni più soft per organizzare le riaperture in programma lunedì 18 sempre con la doverosa precisazione «che tra sabato e domenica si confermi il trend basso dei contagi». L’orientamento di Palazzo Santa Lucia è derogare – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – se i protocolli lo consentiranno in base all’autonomia decisionale delle singole Regioni alle regole stringenti fissate per ristoranti, spiagge e parrucchieri. In particolare, sulle misure fissate da Inail e Istituto Superiore di Sanità.