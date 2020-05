Campania. Al via le domande per usufruire del bonus per gli Studenti universitari

Al via le domande per usufruire del bonus per gli Studenti universitari

La Regione Campania ha stanziato 10.000.000,00 di euro per acquistare strumenti e/o servizi utili allo svolgimento della didattica a distanza.

La domanda deve essere presentata entro le ore 12.00 del 18 luglio 2020. Basta utilizzare l’apposita piattaforma disponibile sul sito dell’ADISURC (https://www.adisurcampania.it/) alla sezione “Servizi on line”.