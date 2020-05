Campania. 7 milioni per la ricerca contro il Coronavirus, promosso il progetto per produrre ventilatori polmonari.

Abbiamo promosso col Distretto Aerospaziale Campano un progetto grazie a cui oggi in Campania si possono produrre in totale autonomia i ventilatori polmonari.

La terapia a base di Tocilizumab, sperimentata dal prof. Ascierto al Pascale, in coordinamento con l’Ospedale Cotugno, ha superato il primo esame dell’Agenzia italiana del farmaco. Risultati incoraggianti anche all’avvio del percorso che porterà ai test per il vaccino.

Al Tigem, diretto dal prof Ballabio, si sperimentano nuove terapie avanzate nella lotta al COVID-19.

Siamo una regione di eccellenza.

Campania Sicura.

Campania A Testa Alta.