Caldo africano ma fino a quanto dura? Da Positano ad Amalfi e Sorrento nonostante l’afa poca gente a mare . Un caldo quasi insopportabile Nel fine settimana del 16-17 maggio, le massime supereranno quota trenta, dando quindi la sensazione di ritrovarsi già nel cuore dell’estate. Per questo aumento anomalo di temperature la “colpa” va divisa tra un anticiclone proveniente dal nord Africa e tra il forte vento di scirocco che sta soffiando sulla Campania tutta. E che sta portando, tra le altre cose, oltre ad un aumento della temperatura, anche la sabbia del deserto in Campania .

Le configurazioni meteorologiche a scala europea stanno cambiando negli ultimi anni a causa del tanto discusso (e temuto) riscaldamento climatico. Tra gli effetti più emblematici e significativi troviamo sicuramente una maggior ingerenza dell’anticiclone africano fin sulle nostre latitudini, a dispetto della più mite alta pressione delle Azzorre.

E’ proprio quello che sta succedendo su parte dell’Europa meridionale dove una massa d’aria bollente (valori fino a +28°C a 850 hPa, circa 1500 metri di quota) in arrivo dall’interno del deserto del Sahara si è posizionata sulla Penisola Balcanica, la Grecia, la Turchia e in parte anche sulle nostre regioni centro-meridionali.

Questa ondata di caldo estrema entrerà nella sua fase clou da domani e per tutto il weekend e farà schizzare le temperature ben oltre le medie climatiche del periodo, con scarti fino a +12/15°C.

Nella pratica un’anomalia del genere si traduce in punte massime che al suolo raggiungeranno i 40°C sull’isola Creta (Grecia), Smirne (Turchia), Larissa (Grecia). Ma punte oltre i 35°C si potranno anche a Belgrado (Serbia) e Skopije (Macedonia).

In Italia a farne le spese saranno la Puglia, la Calabria e soprattutto la Sicilia dove i valori termici si manterranno oltre i 30°C durante le ore più calde della giornata.

Questa parentesi estiva potrebbe essere il preludio di quello che ci aspetta nei prossimi mesi?

Alcuni segnali non sono certo da sottovalutare e fanno propendere per un’estate all’insegna dell’alta pressione di origine africana a dispetto della più temperata e classica in arrivo dall’arcipelago delle Azzorre. Nelle recente passato a mesi di maggio contraddistinti da queste particolari configurazioni (anticiclone invadente sul bacino del Mediterraneo) sono seguite spesso delle stagioni estive infuocate: 2003, 205, 2017 su tutte.