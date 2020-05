Calcio. Ultras: “no alla ripartenza della serie A”.

Non sono contenti gli Ultras d’Italia della ripresa della Serie A. Già da prima che si arrivasse all’ufficialità, infatti, molte curve si erano dimostrate contrariate. In seguito alla decisione definitiva, le loro posizioni si sono inasprite, in particolare quella degli ultras della Curva Nord dell’Atalanta, che hanno esposto uno striscione fuori dal Gewiss Stadium dai toni inequivocabili: “Schifati da un’assurda decisione, inseguire i milioni e non il pallone. Sistema calcio vergogna”.