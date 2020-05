Calcio. Stop definitivo alla serie D, il Sorrento è la squadra più penalizzata.

20 Maggio 2020: la pioggia battente per tutta la giornata ed il cielo coperto su Sorrento, non lasciavano presagire nulla di buono e, infatti, in serata la triste notizia che tutti sapevano che prima o poi sarebbe arrivata: la decisione della FIGC di porre la fine anticipata di una stagione che il Sorrento stava affrontando nel migliore dei modi, in un girone che risulta essere il più difficile della categoria. Terzo in classifica a soli 5 punti dal Bitonto capolista e a 4 dal Foggia secondo, dopo aver vinto partite complicate sempre con orgoglio e spirito di sacrificio, la squadra rossonera della costiera deve arrendersi alla volontà, dettata dalle esigenze emergenziali, di dover rimandare tutto all’anno prossimo. A otto gare da quella che doveva essere la fine del campionato, in cui qualsiasi cosa ancora sarebbe potuta accadere, il Sorrento è sicuramente una delle squadre più penalizzate. Con un’analisi attenta e lucida è però Stefano Costantino, il centrocampisra rossonero, a parlare: “penso che qualsiasi calciatore avrebbe perferito tornare a giocare. Amiamo questo sport, il calcio è vita per noi, però la situazione vede la salute più importante. Giusto terminare la stagione e programmare per settembre, scogiurando un’agonia”.